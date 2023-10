CONSELVE (PADOVA) - Addio Paolo, marito e padre premuroso, ma anche valente artigiano. Lutto in città per la morte di Paolo Piva, 60 anni compiuti lo scorso 20 luglio. Originario di Pontecasale di Candiana, si era trasferito a Conselve, oltre 20 anni fa, dopo il matrimonio con Stefania Mastellaro, insegnante presso l'Istituto professionale Enaip di Conselve, già corrispondente de Il Gazzettino fino al 2012 e assessore comunale all'istruzione a Conselve dal 2022.

Paolo Piva era un apprezzato artigiano, che ha lavorato con i migliori architetti di Padova. Specializzato nella ristrutturazione di interni, ha riportato agli antichi splendori palazzi storici, oltre che a Padova, anche in altre città italiane. Paolo e Stefania hanno due figli, Giulio di 25 anni e Edoardo di 20. Così lo ricorda la moglie: «Ha dedicato la vita al lavoro e alla sua famiglia. Un male incurabile ha posto fine alla sua vita in soli due mesi. Paolo ha lavorato fino al 10 agosto, poi le condizioni fisiche sono precipitate, fino alla morte avvenuta sabato circondato dal nostro affetto». Grande dolore all'interno dell'amministrazione comunale conselvana e del gruppo di maggioranza Conselve Riparte, di cui Mastellaro è stata promotrice e se ne fa interprete il sindaco Umberto Perilli: «L'improvvisa grave malattia dell'amato marito Paolo ha sottoposto l'assessore Mastellaro, la nostra Stefania, a una prova durissima. Il nostro gruppo ha cercato di farle sentire tutta la sua vicinanza, in maniera viva e tangibile, ma discreta. Da parte sua Stefania ha confermato di essere una persona animata da una straordinaria passione civile e un'amministratrice coscienziosa e sempre presente. Tutta la città le è vicina in questo frangente, così come tutto il gruppo di maggioranza le sta accanto». Le esequie di Paolo Piva saranno celebrate mercoledì alle 15 nel Duomo di Conselve e il Rosario di suffragio martedì alle 19.15.