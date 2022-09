Padova, addio a Fabio Tamajo, maresciallo sconfitto dalla malattia. La moglie: «Ti amerò per sempre»

PADOVA - «Che Dio sia clemente, ti amerò per sempre amore mio». Valeria affida ai social il dolore per la morte del marito, Fabio Tamajo, maresciallo dei carabinieri scomparso a 52 anni a causa di una terribile malattia.

Una malattia che Tamajo ha cercato di combattere fino alla fine. Vicecomandante dell'officina della Legione Veneto a Ponte di Brenta, lascia la moglie e una figlia. Oggi pomeriggio, 17 settembre, verrà dato l'ultimo saluto nella sala del commiato delle onoranze funebri Santinello, in via Turazza.

«Fabio, il mio tesoro, il grande amore della mia vita ha avuto il male, quello più spietato che ti mangia vivo e vedi succhiare via la vita poco alla volta - racconta la moglie - Abbiamo provato e creduto di combatterlo in ogni modo. La corsa disperata è iniziata a marzo e abbiamo fatto tutto il possibile ma il male si era impadronito di lui. Ho visto la mia vita diventare uno scheletro in soli 6 mesi».

Un grave lutto che ha colpito la famiglia e l'Arma dei carabinieri. Tamajo viene ricordato come una persona estremamente disponibile, con saldi principi.