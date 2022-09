Malore fatale in caserma, muore a 54 anni luogotenente dei carabinieri

UDINE - Muore in caserma nella sua giornata libera. Il luogotenente dei carabinieri Gianfranco Toffanetti, 54 anni, è morto colpito da un malore, mentre si trovava nella camera dellla caserma di viale Trieste. A trovarlo privo di vita alcuni colleghi che dopo aver più volte bussato senza aver ricevuto risposte hanno deciso di aprire la porta con un doppione della chiave. Il militare è stato trovato esamine sul letto, privo di sensi: immediatemente sono stati chiamati i soccorsi. Ma per Toffanetti non c'è stato nulla da fare.

Il 54enne era in forza al nucleo operativo radiomobile di Udina. Lascia il fratello gemello Giancarlo, lui luogotenente dei carabinieri in servizio a Monfalcone.