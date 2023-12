Due Carrare. Accoltella il rivale per strada, arrestato per tentato omicidio

DUE CARRARE (PADOVA) - Paura nella notte tra l'8 e il 9 dicembre a Due Carrare. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Abano due cittadini del Bangladesh hanno cominciato a litigare. Ben presto dalle parole si è passati alle vie di fatto. Sono spuntati i coltelli e i due stranieri si sono affrontati.

L'allarme è giunto ai numeri d'emergenza. Entrambi i contendenti sono rimasti feriti, di cui la vittima dell'aggressione in maniera grave. I carabinieri giunti sul luogo della segnalazione, dopo una notte di attività investigativa, oggi nelle prime ore della mattinata hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria l'aggressore. Per lui l'accusa è di tentato omicidio.

Si ipotizza una questione pregressa tra i due che sarebbe sfociata in inaudita violenza. Soltanto per pura fatalità l'aggredito non sarebbe in pericolo di vita. Non appena sarà in grado di parlare con gli investigatori dell'Arma dovrà spiegare i motivi che hanno portato all'aspra lite sfociata in violenza.