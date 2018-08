Lite al semaforo: pestato davanti alla fidanzata, l'aggressore scappa

di Nicola Benvenuti

CONSELVE - Lite in strada per futili questioni al semaforo: intervengono i carabinieri e un trentacinquenne finisce all'ospedale. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Conselve. Intorno all'1.40 un egiziano di 35 anni, E.E.B. le sue iniziali, residente a Maserà, era fermo nella propria vettura con la compagna italiana al semaforo di via Roma, nel centro del paese, quando è stato raggiunto da un altro individuo che lo ha sfidato, strattonato e colpito violentemente all'altezza del petto....