L'hotel non bonifica impianti e piscine: i clienti prendono la legionella

MONTEGROTTO - Non aveva bonificato impianti e piscine, e per questo alcuni ospiti del suo albergo avrebbero contratto la Legionella, batterio che prolifera in ambienti caldo-umidi e che provoca danni all'apparato respiratorio. Il Gup di Padova ha rinviato a giudizio, oggi 28 settembre 2018, con l'accusa di lesioni colpose, Marilena Lovo, amministratrice unica dell'albergo"Terme Continental" di Montegrotto Terme (Padova).



A seguito della segnalazione dell'Ulss Euganea su tre pazienti affetti dalle complicanze dovute al batterio, e di un turista che aveva fatto le cure termali nella struttura nel settembre 2017 e che si era poi ammalato, la Procura della repubblica ha disposto i controlli necessari, eseguiti sul posto dal Nas. Dalle indagini è emerso che nell'albergo non erano state adottate tutte le misure per prevenire la proliferazione del batterio. Il processo si svolgerà davanti al Giudice di pace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA