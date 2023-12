Tumori, l'Istituto Oncologico Veneto-Irccs assume 50 ricercatori - Il bando

L'Istituto Oncologico Veneto-Irccs ha pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale del Veneto (Bur) un avviso di manifestazione d'interesse finalizzata ad individuare oltre 50 tra ricercatori sanitari e collaboratori professionali di supporto alla ricerca, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

L'obiettivo del dispositivo normativo è quello di consolidare il rapporto di lavoro con il personale della ricerca attraverso la trasformazione del rapporto in essere con lo Iov da tempo determinato a tempo indeterminato, garantendo così stabilità e continuità alle attività di ricerca scientifica.

«Immagino la ricerca scientifica - commenta la direttrice generale, Patrizia Benini - come un grande palazzo che si staglia con una moltitudine di piani, collegati da scale ed ascensori in un fermento di attività operose, e con generose finestre spalancate sul futuro. Ebbene il nostro 'palazzò offre spazi e attrezzature ai ricercatori, disposti a condividere la nostra mission e la nostra vision, investendo non solo competenze ma anche energie ed entusiasmo in un lavoro corale che necessita, proprio come un palazzo, di solida stabilità per poter continuare a procedere, ci auguriamo, a passi lunghi e ben distesi».