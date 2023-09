Ladri provano a svaligiare la cassaforte di un'area di servizio a Codevigo ma nell'aprirla provocano un incendio e scappano

CODEVIGO (PADOVA) - Notte di paura a Codevigo. Un commando di ladri si è portato all'area di servizio "Valli Carburanti" lungo la strada dei Pescatori. E' successo nella notte tra il 22 e il 23 settembre alle 4,50. I malviventi hanno tentato di forzare la porta d'ingresso degli uffici della struttura con l'obiettivo di arrivare alla cassaforte. Hanno utilizzato un flessibile per aprirsi un pertugio, ma con una scintilla si è scatenato un incendio. A questo punto i ladri, intuendo che la situazione si stava facendo problematica, hanno pensato di fuggire. Al momento non è dato sapere quanti banditi abbiano agito e quale auto abbiano utilizzato per dileguarsi. L'allarme, lanciato da alcuni automobilisti in transito che hanno notato le fiamme, è arrivato al 112 e ai vigili del fuoco. Sul luogo dell'incendio e del tentato furto si sono portati i carabinieri della locale stazione di Codevigo e più squadre dei pompieri. Gli operatori, dopo aver accertato che nessuno fosse rimasto ferito, hanno provveduto a domare le fiamme e ad avviare le ricerche dei malviventi.

L'attività è stata estesa anche nelle arterie dei comuni contermini, ma al momento chi ha tentato di assaltare l'area di servizio di Codevigo è ancora in fuga.