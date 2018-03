Audi razziata dai ladri di pezzi di ricambio: via lo sterzo multifunzione e la leva del cambio

VIGONZA - Rubati uno sterzo multifunzione e la leva del cambio automatico di un'Audi. L'incredibile furto è avvento mercoledì sera, all'incirca verso le 23.30, in pieno centro a Vigonza, nel parcheggio davanti al Caffè degli Artisti, lungo via Cavour. A quell'ora la zona è piuttosto frequentata, eppure pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. E la zona, purtroppo, non è controllata da telecamere. Fatto sta che i ladri, dopo aver mandato in frantumi il vetro del finestrino dell'Audi, hanno letteralmente sradicato lo sterzo e la leva del cambio. Amara la sorpresa del proprietario quando, uscendo dal locale, è andato a riprendersi l'autovettura e l'ha trovata monca del volante e del cambio automatico. «Sembra essere l'ultima moda dei ladri dice Ida Carraro, collega e socia del proprietario dell'auto.



Pare che le vetture più prese di mira siano le Bmw, le Audi e le Mercedes. Il volante multifunzione, sul mercato nero dei ricambi d'auto, viene pagato piuttosto bene. Consiglio di parcheggiare i veicoli nelle zone dove ci sono telecamere, per una maggiore sicurezza». I topi d'auto, infatti, sembra preferiscano trafugare pezzi di ricambio, difficili da rintracciare e facili da occultare, piuttosto che rubare l'intera vettura. E così dopo i navigatori satellitari e gli impianto radio, ora vengono segnalati episodi di furti di sterzi multifunzione e leve del cambio. Il furto della scorsa notte è stato denunciato ai carabinieri. (L.Lev)

© RIPRODUZIONE RISERVATA