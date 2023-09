Padova. Donna investita e uccisa da un treno: macchinista di un regionale nota il corpo e chiama la polizia

PADOVA - Una donna di 49 anni è stata investita e uccisa da un treno. L'investimento è avvenuto ieri, 22 settembre, poco dopo le 23 in prossimità della stazione di Terme Euganee. Il corpo è stato notato da un macchinista di un regionale in transito che ha allertato la Polfer: ancora non si è riusciti a risalire al treno che ha investito la 49enne.