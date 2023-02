Muore investita da un treno, disagi alla circolazione ferroviaria per diverse ore

CODROIPO - Questa mattina, venerdì 3 febbraio, poco prima delle 5 una persona è stata investita da un treno e ha perso la vita. È successo all'altezza di via Fiume a Codroipo. Sul posto il personale sanitario del 118 con un'automedica e un'ambulanza. I soccorsi non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso. Per quanto di competenza, intervenuti anche i carabinieri, gli agenti della Polfer e i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo.

Disagi e ritardi alla circolazione ferroviaria sulla linea Udine-Venezia a causa della sospensione del tratto Basiliano-Codroipo. Dopo gli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, è ripresa la regolare circolazione.