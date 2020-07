CARMIGNANO DI BRENTA - Si svolgeranno domani, alle 10, nella parrocchiale di Carmignano di Brenta, le esequie di Benedetta Ciprian, commessa di 25 anni, deceduta dopo essere uscita di strada con la sua auto martedì scorso, a poca distanza dalla sua abitazione dove stava rientrando. La preghiera di suffragio si svolgerà oggi, alle 19, sempre nella parrocchiale. Benedetta lascia il fidanzato Dennis, la mamma Annalisa, il papà Renzo, la sorella maggiore Samantha e l’amatissimo nipotino Giovanni. “Angelo nostro che sei passato quaggiù come una visione di sorriso e di bontà, sia la tua memoria per sempre benedetta”, “Eri il fiore più bello e sei stato colto”, le frasi che accompagnano l’annuncio della celebrazione.

E se Carmignano di Brenta si prepara a salutare Benedetta, diploma di perito turistico, conosciutissima non solo nella cittadina di residenza, proseguono le indagini dirette dal pubblico ministero Lucia Rossi, volte a fare la massima chiarezza sulla morte della giovane. Verrà ricostruito in modo dinamico l’incidente. Sulla base dei dati tecnici raccolti, si ricreeranno gli istanti nei quali la Chevrolet Matiz lungo via Camazzole in direzione sud, anzichè sterzare leggermente a destra è proseguita dritta contro il guard rail con anima in metallo e rivestimento in legno, venendo poi trafitta dalla testa di un altro tratto di protezione. E’ stato nominato dalla Procura quale consulente tecnico d’ufficio, l’ingegnere Gherardo Fais, specializzato in materia. Il legale che rappresenta la famiglia Ciprian, l’avvocato Omar Bottaro, nominerà un proprio consulente. Venerdì scorso il medico legale Antonello Cirnelli, alla presenza della collega Silvia Bavaresco in rappresentanza della famiglia, ha effettuato l’esame autoptico.

Numerose le ferite riscontrate sul corpo di Benedetta, causate sia da pezzi di metallo che di legno. Determinante definire quale o quali siano state quelle mortali. Prelevati anche campioni di tessuti e sangue, per i relativi riscontri tossicologici che richiederanno alcune settimane. Da considerare che il tratto di strada dov’è avvenuto il sinistro mortale all’1,30 della notte tra lunedì e martedì, alla fine dello scorso settembre era stato completamente riqualificato per tre chilometri partendo dal centro cittadino. Un intervento consistente con creazione di pista ciclabile, sottoservizi ed asfaltatura, messa in sicurezza di vari punti, molte le curve, E poi il nuovo guardrail messo sotto accusa. Benedetta quella strada la conosceva bene. Stava tornando da una cena organizzata dai colleghi di lavoro di Bassano del Grappa. Da un mese era stata trasferita a Thiene. Stava programmando di trasferirsi con il fidanzato a Barcellona. In un istante, tutto si è vanificato.

