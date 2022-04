PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Minicar finisce rovesciata su un fianco dentro a un fossato, l'incidente è avvenuto alle 20 di domenica in via Villafranca a Piazzola sul Brenta. Il conducente della vettura è rimasto ferito.

I pompieri, accorsi da Padova, hanno estratto il conducente che è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in elicottero in ospedale. Incolume il cane che era a bordo della piccola vettura.