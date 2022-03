Schianto con la moto nel bosco sui colli, muore 70enne nonostante gli immediati soccorsi del figlio e del 118

BAONE - Si schianta con la motocicletta in mezzo al bosco, a 70 anni. Così ha perso la vita Eros Lorenzin, classe '51, pensionato residente a Baone. L'anziano stava percorrendo una strada sterrata con la moto in Val Lucerna, nel suo Comune di Baone, quando sarebbe improvvisamente caduto rovinando a terra.

Non si esclude l'ipotesi che abbia avuto un malore. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal figlio che ha chiamato il 118. Ma per il papà non c'è stato purtroppo nulla da fare.