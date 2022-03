Scontro fra due auto: una donna estratta dalle lamiere dell'utilitaria Foto

MONSELICE - Poco dopo le 11 di oggi, 12 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valli a Monselice per un incidente stradale tra due auto: una donna ferita.

I pompieri accorsi da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente dall’auto finita contro il guardrail dopo essersi scontrata con l’altra vettura. La donna è stata presa in cura dal personale del SUEM e poi trasferita in ambulanza in ospedale. Assistito sul posto l’altro automobilista. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.