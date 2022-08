MESTRINO - L’hanno aspettato sotto casa e accolto con un grande cartellone per dargli il bentornato. É stata la sorpresa con cui gli amici di Lissaro hanno salutato il ritorno dall’ospedale del quattordicenne rimasto ferito nell’incidente di lunedì scorso lungo via Martignon. L’uscita di strada di un’auto sulla strada provinciale che collega il capoluogo alla frazione aveva provocato l’investimento di un gruppo di adolescenti fermo nella pista ciclabile. Dei nove giovani rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, uno, cioè il quattordicenne, è stato ricoverato in Pediatria per una settimana. La frattura alla clavicola, al naso, all’occhio, la botta alla schiena e le escoriazioni, hanno richiesto qualche giorno di osservazione in ospedale, ma già da domenica la voglia di tornare a casa era tanta.

« Bentornato a Lix »

Il quattordicenne è stato dimesso ieri e i suoi amici non sono voluti mancare all’appuntamento. E così in questi giorni si sono incontrati per realizzare il cartellone con la scritta: “Bentornato a Lix, Mimo”. «É stata una giornata emozionante – racconta la mamma del giovane - stamattina (ieri, ndr) ci hanno confermato le dimissioni e la felicità è stata tanta per tutti noi. Mio figlio non vedeva l’ora di poter tornare a casa, alla sua quotidianità, e di rivedere i sui amici. Poi in queste sere in paese c’è la sagra e loro sono abituati ad incontrarsi lì, e la sorpresa sarà anche quella di trascorrere la cena del suo ritorno a casa sotto al capannone con tutti. La vita ci mette davanti sempre delle prove da affrontare ma noi siamo ottimisti». Ieri pomeriggio l’uscita dall’ospedale e il ritorno a Lissaro dove il gruppo di ragazzi si era nascosto in garage per la sorpresa all’amico appena sceso dalla macchina. La musica, lo striscione e l’affetto di tutti ad accoglierlo. «Ora è tempo di guardare avanti e fare di tutto perché la ripresa sia più rapida possibile» ha concluso la mamma. Del gruppetto di dieci adolescenti fermi sulla pista ciclabile, all’altezza del passo carraio, il quattordicenne si è ritrovato fra i primi ad essere travolto dall’auto uscita di strada, assieme ad altri due amici. Un incidente che poteva avere drammatiche conseguenze ma che fortunatamente ha visto tutti i minori riportare ferite non gravi, compresi i due ventenni che erano a bordo dell’auto. Il guidatore ha raccontato di un forte botto proveniente da sotto l’auto e di non essere più riuscito a controllare la macchina. Il veicolo ha sbandato a sinistra e nel rimetterlo in carreggiata l’automobilista si è trovato davanti un’auto ferma, a fari spenti, accostata alla pista ciclabile. Inevitabili la frenata e l’uscita di strada della macchina, finita sulla pista ciclabile.