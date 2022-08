Mestrino, auto piomba su un gruppo di ragazzi a bordo strada e li travolge. Stessa dinamica dell'incidente di Porcia

MESTRINO - Ancora un'auto contro un gruppo di ragazzi, questa volta a Mestrino. In via Martignon, procedendo da Mestrino a Lissaro, un gruppo di una decina di ragazzi è stato centrato da un’auto. Loro erano a bordo strada, chi in bici e chi in moto, e pare si fossero fermati perché uno ha avuto dei problemi al motorino. A quel punto un’auto in transito è uscita di strada e li ha centrati. Sono stati portati all’ospedale ma sono tutti dimessi tranne uno, più grave. Gli altri hanno chi contusioni, chi qualche frattura ma per fortuna nessuno grave. Procede la polizia locale Consorzio Padova Ovest. I ragazzi erano diretti alla sagra di Mestrino. L'auto era guidata da un giovane, ha saltato il cordolo, finendo sulla pista ciclabile.