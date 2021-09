Mamma e bambino feriti nello scontro tra due auto: sono in ospedale

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 307 a San Giorgio delle Pertiche, alle 17,30 di oggi 27 settembre, per un incidente tra due auto: feriti un bambino e la mamma. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e portati in pronto soccorso all’ospedale di Castelfranco Veneto per ulteriori controlli. Illeso l’altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.