Scontro in via Montegrappa, ferita un'automobilista

LOREGGIA - Ieri sera, venerdì 4 febbraio, alle 20.45 i vigili del fuoco sono in via Monte Grappa a Loreggia per un incidente tra due auto: una donna ferita. I pompieri a arrivati da Castelfranco e dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna è stata assistita dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferita in ospedale. Illeso l’altro automobilista. Sul posto i carabinieri per rilievi del sinistro.