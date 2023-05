Cittadella. Tremendo frontale tra un furgone e un pick-up, due feriti gravi

CITTADELLA (PADOVA) - Poco prima delle 19:30 di oggi, lunedì 15 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nova a Cittadella per lo scontro frontale tra un Pick-up e un furgone dove sono rimaste ferite gravemente due persone. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici l’autista e il passeggero, rimasti incastrati nel furgone.

I due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in due distinte eliambulanze in ospedale. Illeso l’autista del Pick-up. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21:00 circa.