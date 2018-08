TREBASELEGHE - Incidente mortale a Trebaseleghe in via Castellana. Uno scontro terribile tra un'auto e una moto, per cause ancora in corso di accertamento, verso le 17.30 di oggi 10 agosto. Il motociclista, Michele Ranzato di 19 anni, nativo di Camposampiero, ma residente a Resana con i genitori e il fratello maggiore, è morto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di castelfranco e le forze dell'ordine. Per il ragazzo però non c'era più nulla da fare.



Lo schianto è avvenuto di fronte a decine di testimoni che hanno visto il centauro sbalzare dalla moto e finire a terra privo di sensi. L'ipotesi più accreditata al momento è che Michele Ranzato stesse procedendo dietro una Golf guidata da un uomo di 66 anni. Ad un tratto l'auto all'altezza del Prix ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per entrare dentro il parcheggio del discount. Il centauro, in sella ad uno scooterone Madison non è riuscito ad evitare l'impatto. Nella carambola è stato scaraventato nella corsia opposta di marcia dove proprio in quel momento è arrivata una Mercedes Classe A guidata da una donna di 32 anni. Il corpo del ventenne, già martoriato dal doppio impatto è andato infine a sbattere violentemente contro un albero posto lungo la strada.





