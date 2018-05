© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBIGNASEGO - Tamponamento a catena tra cinque auto nella notte di domenica 20 maggio in Strada Battaglia ad Albignasego, all'altezza del Ponte della Fabbrica. Otto persone in ospedale con ferite lievi. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza una vettura alimentata a Gpl.