PADOVA - «Ero io alla guida della macchina». È quello che ha detto il pirata della strada che giovedì sera ha investito due anziane, quando si è presentato ai vigili quando ha deciso, nella notte tra sabato e domenica, di presentarsi in Comando e di costituirsi. Ha 47 anni, F.S., italiano, residente nella zona, ed è incensurato. Forse la pressione della famiglia delle due donne investite che chiedevano aiuto e cercavano testimoni dell’incidente, forse i rimorsi e i sensi di colpa, fatto sta che il 47enne, dopo due giorni di latitanza, nella serata tra sabato e domenica si è messo in contatto con la Polizia Locale e si è messo a disposizione.



LE CONSEGUENZE

Dopo essere stato convocato negli uffici della Polizia locale, l’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi e per abbandono del luogo dell’incidente senza prestare soccorso. I vigili non hanno potuto eseguire l’esame dell’alcoltest, per valutare un’eventuale guida in stato di ebbrezza, perché ovviamente dall’incidente era passato troppo tempo. Dopo gli appelli e le richieste di aiuto, e dopo aver tappezzato la zona dell’incidente con volantini, finalmente le famiglie delle due anziane investite in via Pontevigodarzere, hanno ricevuto la notizia che aspettavano e che non credevano più di ricevere.

Il presunto responsabile dell’investimento delle loro congiunte è stato individuato. Fondamentale la testimonianza del ragazzino di 14 anni, che ha assistito alla scena e che per primo ha dato l’allarme, ma soprattutto le immagini delle telecamere che sono stata acquisite e visionate dagli agenti.



LA FAMIGLIA

«Nonostante tutto quello che ci è capitato, credo ancora nelle istituzioni e nella giustizia – dice Laura Gamba, la figlia dell’anziana più grave -. Quindi facciamo in modo che tutto segua le corrette procedure. I nostri erano appelli per un richiamo al senso di responsabilità».

Intanto restano sempre stazionarie, seppur gravi, le condizioni di nonna Regina, 84 anni, mamma di Laura, investita insieme all’amica Teresa sul passaggio pedonale che si trova tra la tabaccheria e il Motoi Sushi.



LE CONDIZIONI

L’anziana si trova ricoverata in terapia semintensiva in prognosi riservata. «La mamma ha subito fratture alle costole e alle vertebre, e si è anche formata una bolla d’acqua nei polmoni», ricorda la figlia Laura. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19: le due anziane erano da poco uscite dalla chiesa e mentre attraversavano il passaggio pedonale, sono state colpite in pieno e travolte da un pirata alla guida di un’auto di colore scuro e che proveniva da Padova e viaggiava in direzione di Vigodarzere-Cadoneghe, ed è fuggita subito dopo il misfatto continuando probabilmente nella sua direzione come se nulla fosse, e senza prestare soccorso. «Desidero ringraziare di cuore il ragazzino che per primo ha prestato soccorsi ed è stato con mia mamma – dice ancora Laura -. Mi piacerebbe raggiungerlo di persona e di stringerlo in un abbraccio per il grande cuore e intelligenza con cui ha affrontato la situazione».