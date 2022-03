PADOVA - Pontevigodarzere tappezzata di volantini: è caccia a pirata e testimoni. “Cerchiamo testimoni dell’incidente avvenuto giovedì 3 marzo alle 19.05 in via Pontevigodarzere, quando le due anziane sono state investite sulle strisce pedonali da un’auto pirata. Chiunque abbia notizie o avesse assistito all’incidente è pregato di collaborare con le forze dell’ordine che visioneranno tutte le telecamere della zona per risalire a chi ha commesso questo reato”.

I figli di nonna Regina stanno ancora cercando testimoni che aiutino a fare chiarezza sul Suv di colore scuro che ha investito la madre di 84 anni e l’amica Teresa, mentre attraversavano la strada di via Pontevigodarzere, dopo essere uscite dalla messa, servendosi del passaggio pedonale. Ieri la zona dove è avvenuto l’incidente è stata tappezzata di volantini con i quali si invita chi abbia visto qualcosa a farsi avanti.



LE RICERCHE

Intanto i vigili della Polizia locale di Padova, intervenuti per i rilievi sul luogo dell’incidente, continuano a visionare le immagini registrate dalle telecamere sia pubbliche che private installate nella zona, nella speranza di riuscire a risalire al modello e alla targa dell’auto pirata e all’identità di chi era alla guida la sera dell’incidente. I rilievi eseguiti dai vigili al momento non hanno avuto esito: sul luogo dell’investimento, infatti, non sono stati trovati pezzi di carrozzeria, segni o altre tracce dell’auto.



LE CONDIZIONI

Restano sempre gravi le condizioni di una delle due anziane investite: nonna Regina resta ancora ricoverata nel reparto di terapia semintensiva dell’ospedale di Padova in prognosi riservata. «La mamma resta ricoverata ed è stata sedata perché da quando è entrata in ospedale è in stato di grave shock – racconta la figlia Laura Gamba -. E’ agitata, insofferente, molto scossa, in evidente stato di stress. Purtroppo nell’impatto con l’auto, che l’ha colpita in modo violento probabilmente perché correva a velocità alquanto sostenuta, ha riportato fratture alle costole e a tutte le vertebre della spina dorsale, e si è anche formata una bolla d’acqua nei polmoni. Non mi dà pace il fatto che a quell’ora, in via Pontevigodarzere, dove il traffico è sostenuto, nessuno, tranne un ragazzino di 14 anni, abbia visto qualcosa e si faccia avanti. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Se qualcuno ha visto cos’è accaduto, contatti la Polizia locale».

Nei giorni scorsi, nonna Regina ha ricevuto anche la visita del figlio sacerdote che le ha dato l’estrema unzione. L’incidente è avvenuto attorno alle 19 all’altezza dell’attraversamento pedonale di via Pontevigodarzere che si trova tra la tabaccheria ed il Motoi Sushi. Le due anziane erano da poco uscite dalla chiesa dove avevano partecipato alla funzione del vespro. Avvicinatesi al passaggio pedonale, Teresa e Regina, hanno iniziato ad attraversare la strada, quando sono state colpite in pieno e travolta da un Suv che proveniva da Padova e viaggiava in direzione di Vigodarzere-Cadoneghe.