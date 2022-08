Incendio in un appartamento del centro di Padova: una persona intossicata

PADOVA - Principio di incendio in pieno centro storico a Padova. Al civico 194 di via San Francesco, all'interno di un'abitazione, si stava per sprigionare un incendio, bloccato in tempo dai vigili del fuoco. La segnalazione è arrivata alle 20.13 e in pochi minuti i pompieri sono arrivati al palazzo. L'inquilino dell'appartamento però ha respirato molto fumo ed è stato portato in ospedale perché intossicato. La squadra dei vigili del fuoco è rientrata alla sede centrale intorno alle 22.30. Le cause al momento sono al vaglio dei tecnici che capiranno attraverso le analisi cosa sia accaduto.