Rotoballe a fuoco sulla Strada dei vivai, si sviluppano tanti piccoli focolai: è in corso la bonifica

SAONARA - Il fuoco è partito da una rotoballa per estendersi poi anche alle altre creando tutta una serie di focolai. Questo pomeriggio, 2 agosto, intorno alle 16 è scattato l'allarme lungo la Strada dei vivai a Saonara. Il fumo era visibile anche a metri di distanza. L'incendio ha coinvolto sei rotoballe e anche parte del terreno circostante, una situazione molto difficile per i vigili del fuoco che si sono trovati a fronteggiare tanti focolai. Sono state utilizzate una autopompa e una autobotte e sono tutt'ora in corso le operazioni di bonifica.