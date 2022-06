Piromane di nuovo in azione, appicca un secondo incendio allo stesso appartamento: in quartiere regna la paura

NOVENTA PADOVANA - A distanza di una settimana, nella notte tra il 23 e il 24 giugno qualche minuto dopo l'una il piromane è tornato a colpire in via Sauro, prendendo di mira una professionista. Questa volta il malvivente ha appiccato l'incendio al gazebo posto nel giardinetto dell'abitazione della donna. In prima battuta le fiamme sono state domate dagli stessi residenti del condominio che si sono svegliati all'improvviso vedendo le lingue di fuoco. L'attività di messa in sicurezza è stata completata dai vigili delfuoco. Sul posto anche i carabinieri che adesso dovranno stringere il cerchio attorno all'autore del duplice rogo e assicurarlo alla giustizia. In tutta l'area di via Sauro sono comparse scritte minacciose contro la professionista. La situazione è delicata, l'impressione è che il piromane non si fermerà. Per questo è fondamentale stringere il cerchio e chiudere l'attività quanto prima per riportare serenità nel quartiere di Oltrebrenta.

