Incendio in un negozio di idropulitrici, danni ingenti: le fiamme intaccano anche due case e una banca

SAONARA - Incendio oggi, 20 maggio, alle 19 all'interno del negozio Karcher di piazza del Tricolore a Villatora di Saonara. Per cause ora al vaglio dei Vigili del fuoco, le fiamme si sono propagate all'interno dell'esercizio commerciale specializzato in vendita di idropulitrici. I danni hanno coinvolto anche un paio di appartamenti che si trovano nello stesso condominio e una filiale di una banca adiacente al negozio. Non si segnalano feriti.

Sul posto oltre ad un paio di mezzi dei pompieri sono giunti anche i carabinieri. Il traffico in tutta l'area è proseguito con importanti rallentamenti. Tra le possibili cause che hanno contribuito a provocare l'incendio, si ipotizza un corto circuito. Capitolo danni, soltanto domani sarà possibile fare una prima stima. I residenti del condominio interessati dal rogo e dal fumo a scopo precauzionale sono stati evacuati per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza.