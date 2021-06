Incendio nella lavanderia dell'albergo: fumo e panico, ma nessun ferito

ABANO TERME - Poco dopo le 19, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Flacco ad Abano Terme per l’incendio divampato all’interno di un locale lavanderia di un albergo. La struttura è distaccata dall’area ricettiva e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Padova con due autopompe, un’autobotte e 13 operatori, hanno subito circoscritto le fiamme, che hanno causato una notevole quantità di fumo che ha invaso tutta la struttura. Le operazioni di messa in sicurezza ed evacuazione dei fumi della lavanderia sono durate circa un’ora e mezza. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.