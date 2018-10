Fumo in hotel: 153 clienti svegliati ed evacuati alle quattro di notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABANO TERME - Immaginate di essere tranquillamente sdraiati nel vostro comodo letto in una bella camera di hotel, magari state dormendo dopo una giornata rilassante alle terme e un'ottima cena, e ora immaginate di essere svegliati di soprassalto per un allarme incendio. E' successo proprio questo nella notte del due ottobre, intorno alle quattro, ai 153 ospiti delldi Abano. A farli piombare giù dal letto uncausato da unche aveva provocato. Per questo motivo, in via precauzionale, i clienti sono stati svegliati e sono stati fatti uscire dall'albergo. Un'ora di attesa, dopodiché sono stati fatti rientrare.