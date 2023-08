Gazzo. A fuoco 500 rotoballe di fieno, collassano tetto e pareti della struttura

GAZZO (PADOVA) - Incendio di 500 rotoballe di fieno in un'azienda agricola a Gazzo. Ieri sera, 27 agosto, intorno alle 22.30 è scattato l'allarme: in via Bassanese, nell'area di un'azienda agricola, le rotoballe hanno preso fuoco. Il tetto e parte dei muri laterali della struttura dove erano posizionate sono collassati.

I vigili del fuoco di Cittadella, con il supporto dell'autobotte inviata dalla sede centrale, hanno bloccato le fiamme prima che arrivassero alla casa vicina. In mattinata ancora in corso la bonifica.