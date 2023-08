Rogo in una azienda di Bussolengo: in fiamme 100 quintali di fieno

BUSSOLENGO (VERONA) - Incendio in una azienda agricola di Bussolengo, in provincia di verona; i vigili del fuoco sono intervenut questa mattina alle nove per domare il rogo divampato nel fienile dell'azienda: 100 quintali di fieno in balle interessati dalle fiamme. Evacuato durante le operazioni di spegnimento il bestiame nella stalla sottostante, coinvolta dal rogo.

Il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco intervenute con due autopompe, un’autoscala e il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dalla centrale, un’autopompa e un’autobotte del distaccamento di Bardolino coordinate dal funzionario di guardia, hanno evitato la propagazione dell’incendio alle strutture limitrofe.