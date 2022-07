Maxi incendio in un'azienda di macchine per l'acqua a pressione. Intervengono i vigili del fuoco con 3 autopompe e 2 autobotti

BORGORICCO (PADOVA) - Incendio nella notte in via Marconi a Borgoricco per l’incendio di un capannone di un’azienda specializzata nella produzione di macchine e accessori per il mercato dell’acqua in pressione. I pompieri arrivati nell’immediatezza dal locale distaccamento volontario, Padova e Cittadella con 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala, il carro aria e 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, sono riusciti a limitare le fiamme a circa 500 mq dello stabile evitando un incendio generalizzato. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo per determinare le cause dell’incendio.