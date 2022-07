Scoppia l'incendio in un capannone: mezzi agricoli e trattori in fiamme

CONA (VE) - Da poco prima delle 8.30, di oggi domenica, 10 luglio, i vigili del fuoco stanno operando in via Leonardo Da Vinci a Cona per l’incendio di un capannone con all’interno diversi trattori e rimorchi agricoli: nessuna persona risulta ferita. I pompieri arrivati da Cavarzere, Mestre, Piove di Sacco, Adria con 2 autopompe, 3 autobotti, l’autoscala, il carro autorespiratori e 16 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e il sopralluogo per determinare le cause del rogo.