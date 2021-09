A fuoco l'inverter del fotovoltaico, i pompieri evitano la tragedia

PADOVA - Alle 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Mare ad Arre per l’incendio dell’apparecchiatura - un inverter - di un impianto fotovoltaico montato in un’abitazione. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno spento le fiamme dell’impianto evitando il coinvolgimento dei panelli che non sono stati interessati dalle fiamme.

Al vaglio della squadra le cause delle fiamme che hanno causato il principio d’incendio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12:30.