Quelle armi nell'armadio e la scoperta dei Ris: impronte di Freddy e Debora

di Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Nuovi guai per i fratelli Freddy e Debora Sorgato in carcere, insieme alla tabaccaia Manuela Cacco, per avere ucciso la sera tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 Isabella Noventa la segretaria di Albignasego . Il sostituto procuratore Giorgio Falcone ha chiuso le indagini sulle due pistole ritrovate dall'ex compagno di Debora. I due sono statie presto il pubblico ministero ne chiederà il rinvio a giudizio.La sera del 7 marzo del 2016 Giuseppe Verde, ex maresciallo dei carabinieri ed ex compagno di Debora , ha fatto ritrovare 124 mila euro (dati come risarcimento danni a Ofelia Rampazzo madre di Isabella) e due pistole. L'ex militare abitava nella stessa palazzina della sorella di Freddy, al numero 200 di via Vigonovese in zona Camin. Spesso la donna delle pulizie andava a dormire dall'ex militare e adoperava una parte dell'armadio della camera da letto...