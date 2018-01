di Nicola Munaro

PADOVA - Nella villetta di Albignasego tutto è rimasto uguale. Lo studio, il letto in ordine, il telecomando sul tavolino. Come se, 55 anni, segretaria, fosse appena uscita di casa dopo aver salutato la madre Ofelia. E le avesse annunciato di dover uscire per una pizza con quell’uomo che di lei era follemente innamorato e da cui lei, però, stava pian piano prendendo le distanze. Fine delle proiezioni.È Ofelia, 85 anni e un dolore grande così, a riportare tutti davanti alla realtà: «». Perché nonostante tutto nella villetta si sia cristallizzato al tardo pomeriggio del 15 gennaio 2016, nulla è rimasto uguale. Isabella non c’è più, uccisa dall’ex fidanzato, dalla sorella di lui Debora e dall’amante di Freddy, la tabaccaia. Uccisa da un mix di gelosia e ossessioni e mai più fatta trovare. «. Non riesco più a parlare dal dolore che ho», si lascia andare Ofelia, mentre si asciuga una delle tante lacrime che le rigano il viso. «Era un venerdì. Da quella mattina tutte le giornate sono uguali, tutti i due anni sono sempre come il primo giorno», racconta....