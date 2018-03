«Il corpo di Isabella è finito in mare» â€‹L'ultima verità dei fratelli Sorgato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Novità sul delitto di Isabella Noventa , la segretaria di Albignasego uccisa a 54 anni nella tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Gli avvocati dei tre in carcere condananti in primo grado per l'omicidio,(ex fidanzato di Isabella, condannato a 30 anni),(sua sorella, condannato a 30 anni) e(tabaccaia di di Camponogara che frequentava Freddy, condannata a 16 anni), hanno presentato le richieste dei clienti in corte d'Appello: per i legali la premeditazione non ci sarebbe stata, l'omicidio non sarebbe stato pianificato. Per questo il reato, per i fratelli Sorgato, doovrebbe essere modificato in omicidio preterintenzionale o colposo, mentre la complice Cacco dovrebbe essere scagionata dall’accusa di concorso.E non è tutto, la perizia di parte richiesta dagli avvocati della difesa, dimostrerebbe che il corpo di Isabella sarebbe stato gettato nel fiume Brenta - come ha sempre sostenuto Freddy Sorgato - e sarebbe arrivato in mare in 48 ore. Ecco il motico per cui non sarebbe mai stato trovato. Molti i dettagli aggiunti per avvalorare questa ricostruzione: Freddy sostiene di aver avvolto il corpo in un sacco di plastica, di averci messo dei sassi e di averlo gettato nel fiume, ma il cadavere si sarebbe "gonfiato" per effetto della decomposizione e non si sarebbe depositato sul fondo, scivolando fino al mare grazie anche alle abbondanti piogge di quei giorni e della successiva ingrossatura e rafforzamento delle correnti nel corso d'acqua.