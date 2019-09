© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Nei giorni scorsi i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Piove di Sacco hanno dato esecuzione alladi beni frutto del reato di, disposta dal Tribunale di Padova all’esito di un processo per evasione fiscale nei confronti di unL’imprenditore era stato denunciato sempre dai militari di Piove di Sacco perché, sulla base di unaeseguita nei confronti della ditta individuale a lui riconducibile, era risultato avesse omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, nel periodo dal 2009 al 2012, cosìContestualmente, i Finanzieri avevano proposto alla Procura della Repubblica di Padova l’adozione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, del profitto derivante dal reato fiscale, quantificato in 492.998,00 euro.La conclusione dell’iter giudiziario ha visto la condanna del soggetto ad anni uno e nove mesi di reclusione e, come detto, anche alla confisca dei beni già a suo tempo sequestrati su provvedimento sempre del Tribunale di Padova. Nello specifico, sono definitivamente passati alla proprietà dello Stato, del valore complessivo, appunto, di circa 500mila euro.