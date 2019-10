Impianti fotovoltaici, sequestrati 44 milioni per incentivi illeciti

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si sono traditi con una sciocchezza, larogati dal gestore dei servizi energetici (Gse) per degli investimenti inin provincia di Matera, in Basilicata. Soltanto che la richiesta l'avevano fatta a Bolzano, dall'altra parte dell'Italia. Da quella domanda sono partiti gli uomini della Guardia di finanza di Venezia e di Bolzano per scoprire quella che la procura di Matera ha classificato come unacontestata ae che ha spinto la Corte dei Conti di Venezia a chiedere - e ottenere - il sequestro di beni mobili e immobili per una valore dinei confronti di otto persone che si sono succedute alla guida della QCII Basilicata srl tra il 2005 e il 2016. Una, dal 2008 al 2013, in uno studio di commercialisti in via Rismondo 2, che grazie ai capitali messi dalla più importante azienda di energia rinnovabile della Germania,, più o meno come quaranta campi da calcio. Suddivisi poi in