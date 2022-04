PADOVA È l'hotel Gaarten Benessere spa di Gallio la struttura che sta selezionando le 1.800 richieste di assunzione arrivate dopo la pubblicazione, il giorno di Pasqua, di un annuncio sul profilo Facebook di Sei dell'Arcella se. Non solo, i posti disponibili passando da 4 a 15. Un annuncio in cui si cercavano 4 persone da inserire in una struttura alberghiera di lusso che, solo nella prima ora, ha ricevuto 18 messaggi e che, nell'arco di 48 ore, ha totalizzato la bellezza di 1.800 richieste di informazione.

«Ci hanno contattato dalla città, dalla provincia e un po' da tutto il Veneto - ha commentato in quell'occasione l'Admin del gruppo Facebook Federico Corte - Una candidatura è arrivata dall'Abruzzo e un'altra ancora da Bari».

Di quale hotel si trattasse, però, Corte ha preferito mantenere il massimo riserbo. A una decina di giorni di distanza, però, è emerso che l'annuncio che ha mobilitato così tante persone è stato promosso dall' hotel Gaarten di Gallio (4 stelle superior) a cui fa capo anche l'hotel Vezzena che si trova proprio a cavallo tra Veneto e Trentino. «Sì siamo noi che cerchiamo personale ha confermato ieri il direttore Andrea Braga Il riscontro che ha avuto la nostra richiesta ci ha impressionano molto positivamente. Di certo non possiamo lamentarci della difficoltà nel trovare personale, anzi. A proporsi sono state figure molto trasversali, italiani e stranieri, dai giovanissimi a persone con qualche anno in più. C'è chi ha curriculum di tutto rispetto e chi è alla sua prima esperienza. Abbiamo riscontrato tanta voglia di lavorare e buona volontà».

«Naturalmente rispetto alle 1.800 richieste d'informazioni abbiamo dovuto fare una selezione ha detto ancora il direttore Per il momento abbiamo fatto 200 colloqui telefonici, a breve ce ne saranno tra i 30 e i 40 in presenza».

«Il nostro obiettivo è quello di assumere nelle strutture di Gallio e del Vezzena circa 15 persone ha concluso Braga Cerchiamo, tra gli altri, camerieri, baristi e addetti alla reception. Ci saranno anche delle assunzioni stagionali, ma il nostro obiettivo principale sono i contratti a tempo indeterminato. La nostra speranza è quella di trovare dei collaboratori che amino questo lavoro e che lo svolgano con professionalità». Le prime assunzioni scatteranno a breve poi, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, entreranno in servizio gli stagionali.