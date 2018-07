A 81 anni sul trattore da mattina a sera: «Vivo con 600 euro di pensione»

di Giancarlo Noviello

CAMPODARSEGO - Ad ottantuno anni quasi tutti i padovani sono in casa a godersi la tanta agognata e meritata pensione.i no: lui ama follemente l’agricoltura e passa le sue giornate ancora in mezzo ai campi, spesso da mattina a sera. La sua è una storia singolare: aveva una fattoria in via Muson a Campodarsego ma il patrimonio è svanito nel nulla a causa di un doloroso fallimento. La perdita di capi di bestiame è stata davvero considerevole: aveva, tutti regolarmente iscritti all’Ulss di Camposampiero.Oggi Guerrino Schiavonetti pur tra molte difficoltà e con una pancora aperta, si dedica alla coltivazione di cereali e sementi. La sua è una tradizione famigliare e lui non vuol saperne in alcun modo di cedere il passo. Da padre in figlio, da nonno in nipote, il fattore comune della famiglia Schiavonetti è stato crederci ancora, nonostante tutto.«Nel 1970 ho iniziato a gestire la fattoria agricola a conduzione familiare, - spiega Guerrino Schiavonetti , padre di quattro figli, con una moglie invalida al 100% da più di vent’anni -. La nostra azienda agricola era nata dall’intuizione dei miei avi, che hanno sempre coltivato la terra nel rispetto della natura e dei valori sani. La vita da agricoltore richiedeva molti sacrifici, ma dava soddisfazioni».Tante ore di sudore, ma con la gratificazione di un lavoro a contatto con la natura, e con una paga molto alta che, in alcuni mesi, raggiungeva gli otto milioni di lire. Erano i cosiddettitra il 1970 e il 1980. Al guadagno dise ne aggiungevano ulteriori quindici come contributo governativo. Al giorno d’oggi, invece, quelle cifre sono un miraggio. «Devo vivereal mese, ma cerco di non farmi mancare nulla, pur tra mille difficoltà. Al giorno d’oggi –conclude Guerrino Schiavonetti -, è molto complicato condurre un podere. I tempi d’oro sono lontani, ma la natura è la mia vita». È con questo spirito che, ad ottantuno anni e dopo un fallimento che ha lasciato il segno, Guerrino è ancora con le maniche rimboccate. Chinato sulla sua amata terra.