PADOVA - La volontà di creare un legame più forte tra la squadra e la città. Questo il motivo conduttore della presentazione del Padova andata in scena nella serata di ieri. A certificare un simile proposito, in primo luogo, la location dell'evento che dopo tanti anni è tornato nel cuore della città, con il palco allestito in Prato della Valle, nell'ambito della kermesse "NonSoloSport Week" che festeggia i trent'anni di attività della catena di negozi di articoli sportivi. E soprattutto è padovano il socio e presidente in pectore del club Francesco Peghin, la vera novità biancoscudata per questa nuova stagione. «Il Padova è un po' il fiore all'occhiello dello sport di casa nostra - le sue parole - i ragazzi sono legati a questa maglia e ci daranno grandi soddisfazioni». Quello che invece è da ricostruire è il rapporto tra Padova, inteso come amministrazione comunale, e i tifosi, un migliaio circa, che hanno pesantemente contestato il sindaco Sergio Giordani per la nota questione legata alla nuova curva dell'Euganeo e al centro sportivo prima con fischi e poi con cori che gli hanno impedito di parlare. Il primo cittadino ha replicato «Anche io» quando i tifosi hanno urlato «meritiamo di più» e ha ricordato di avere preso un avviso di garanzia proprio per la sua volontà di costruire la nuova curva, prima di arrendersi alla prevalenza vocale degli ultras. A corredo del tutto, uno striscione con scritto "Stadio e centro sportivo di Padova fuori dal Comune di Padova". A condurre la presentazione la nota giornalista Lia Capizzi e ad aprire le danze sono state le squadre dell'Academy e del settore giovanile, tutte sul palco insieme ai propri tecnici e dirigenti e al responsabile Carlo Sabatini. Poi spazio alla dirigenza, con gli interventi dell'amministratore delegato Alessandra Bianchi, del consigliere e responsabile alla comunicazione Gianni Potti e il saluto dei soci Luca Destro, Giampaolo Salot e Moreno. Assente invece il diesse Mirabelli, in ferie questa settimana dopo il tour de force sul mercato. Sugli obiettivi della squadra il tecnico Vincenzo Torrente non si è tirato indietro. «Voglio tornare in questa splendida piazza il 28 aprile per festeggiare una cosa meravigliosa». Poi spazio ai giocatori, chiamati sul palco dallo stesso Peghin, accendendo l'entusiasmo dei tifosi. É stata inoltre presentata in anteprima una nuova canzone dedicata al Padova del gruppo La Via e intitolata "Secolo di Gloria".

Le imprese del passato

Quello di ieri sera non è stato l'unico bagno di folla della settimana. Domani, sempre in Prato della Valle e nell'ambito del NonSoloSport Week, ci sarà per i supporter biancoscudati un gradito tuffo nel passato. Su iniziativa di Appartenenza e Magico Padova andrà infatti in scena "Padova Legends" ovvero la presentazione della formazione ideale dei giocatori che hanno scritto le pagine più belle della storia del Padova e delle relative maglie. Ci saranno i protagonisti della serie A, ma pure quelli delle promozioni e dei successi ottenuti negli anni Duemila, con la presenza annunciata di tanti amati ex, da Ottoni a Longhi, Simonini, Maniero e Perrone, passando, tra gli altri per Bergamo, Bonavina, De Franceschi, Baù e Rabito, senza dimenticare i giocatori della serie D. Si partirà alle 19 con una partitella di calcio a 5 nel campo appositamente allestito e poi alle 20.30 la presentazione di questa squadra, alla presenza di una delegazione dell'attuale Padova. «Aspettiamo tutti i tifosi biancoscudati - scrive Appartenenza - per due ore di divertimento, riguardando la nostra storia ma con un occhio al futuro».

Il sodalizio con Zed

Ieri intanto il Padova ha salutato con favore il sodalizio con Zed, la società che organizza i concerti all'Euganeo, che ha permesso la recente rizollatura del terreno di gioco dell'impianto di viale Nereo Rocco. Dopo il ringraziamento al project manager Daniele Cristofoli, così ha scritto in una nota: «Il Padova si è sempre impegnato nella cura e mantenimento della struttura dello stadio, nonostante le note difficoltà, e ora si appresta a iniziare la nuova stagione dopo i megaconcerti estivi che hanno portato lustro alla nostra città. Fare squadra - aggiunge - è nel nostro stile; il fatto che due eccellenze padovane collaborino per la crescita della città non può che essere un motivo di soddisfazione per noi. Auspichiamo che la collaborazione possa proseguire anche con la nuova stagione dei concerti e che l'esperienza maturata quest'anno possa rendere più efficienti i futuri rifacimenti del manto erboso. Il nostro impegno è e sarà sempre al servizio della tifoseria e per far vincere lo sport ed il territorio».