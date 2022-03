Incendio in casa, donna muore per le esalazioni di fumo

GALZIGNANO - Una donna anziana è morta, per probabili esalazioni di fumo, oggi 16 marzo, dopo che un principio di incendio si è propagato nella sua abitazione in Viale delle Terme a Galzignano Terme. Verso le 12.30 sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abano Terme: entrati all’interno della cucina hanno rinvenuto il corpo dell’anziana. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale del SUEM ha solo potuto constatare la morte dell’anziana. Sul posto i Carabinieri. Le cause del principio d’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.