Ciclista travolta e uccisa da una "Giulietta": il pirata si è costituito dopo 3 giorni

PADOVA - Nella serata di ieri, 10 maggio, alla Compagnia Carabinieri di Cittadella si è presentato spontaneamente un giovane che ha riferito di essere stato alla guida del veicolo che lo scorso 7 maggio ha investito e provocato la morte della pensionata Gabriella Beltramello.

L’auto, un'Alfa Romeo Giulietta, che è stata visionata e presenta danni compatibili con la dinamica del sinistro, è stata sottoposta a sequestro. Il giovane è stato segnalato in stato di libertà alla Procura di Padova per omicidio stradale.

APPROFONDIMENTI CITTADELLA Cittadella, caccia al pirata della strada: ha urtato e fatto cadere...

La vicenda

Nella tarda serata di sabato, 7 maggio, a Cittadella, i Carabinieri sono intervenuti, in via Casaretta all’altezza del civico 103, dove era stata segnalata una persona riversa a terra. Sul posto è stata ritrovata in gravi condizioni Gabriella Beltramello, 73enne di Cittadella: la donna, mentre pedalava sulla sua bicicletta diretta alla propria abitazione poco distante, veniva urtata da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestarle soccorso.

La donna trasportata presso l’ospedale di Cittadella, a causa delle gravissime lesioni riportate, è deceduta questa mattina. Sono in corso serrate indagini al fine di individuare il "pirata" responsabile dell’incidente.