CITTADELLA (PADOVA) - Nella tarda serata di ieri, in Cittadella, i Carabinieri del Norm della locale Compagnia, sono intervenuti, in via Casaretta all’altezza del civico 103, ove era stata segnalata una persona riversa a terra.

Caccia al pirata della strada

Sul posto è stata ritrovata in gravi condizioni G.B. 73enne di Cittadella, la quale, mentre viaggiava in bicicletta diretta alla propria abitazione poco distante, veniva urtata da un autoveicolo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La donna trasportata presso l’ospedale di Cittadella, a causa delle gravissime lesioni riportate, è deceduta questa mattina. Sono in corso serrate indagini al fine di individuare il responsabile dell’incidente. Al momento non è possibile dire altro.