LOREGGIA - I soliti ignoti hanno rubato 20 tavole e 40 panchine, a ridosso del parco Wollemborg, che dovevano ospitare i bambini del paese alla festa di “Scivolandia”, evento già svoltosi il 7 maggio e programmato in replica domenica scorsa. I ladri hanno anche scassinato i furgoni che gli organizzatori dell’iniziativa, la Rbl Group di Fontaniva, avevano parcheggiato di fronte alla scuola media comunale. Paolo Rebellato, assieme agli amici che gestiscono il parco giochi itinerante di Scivolandia, ha presentato denuncia ai carabinieri per il furto del valore di circa 5mila euro.

«Siamo davvero tutti molto demoralizzati - ammette l’organizzatore della festa - con questo progetto cerchiamo di distrarre i piccoli dal cellulare per un po’ di tempo sollevando i loro genitori. Ora però siamo in grosse difficoltà. Purtroppo non possiamo assicurare i nostri beni all’aperto e non possiamo nemmeno contare sulla pronta consegna di nuove panche e tavole. Ci vogliono due mesi per avere il materiale mancante e a questo punto rischiamo di saltare il resto della stagione».

IL TENTATO SCASSO

I ragazzi della Rbl sono frastornati per l’accaduto: «Domenica 7 maggio abbiamo organizzato una bellissima giornata tanto che era in previsione di replicarla il 14 - racconta costernato Rebellato -, dopo l’evento in via Palladio abbiamo lasciato le tavole e le panche senza problemi. Martedì 9 maggio abbiamo effettuato un sopralluogo ed era tutto a posto: sabato scorso, alla vigilia del nuovo appuntamento, ci siamo accorti del furto che ci ha lasciato letteralmente senza parole. Non bastasse abbiamo constatato che i delinquenti avevano scassinato i furgoni parcheggiati provando a forzare la serratura. Immediatamente abbiamo avvertito l’amministrazione comunale e, insieme, è stato deciso di sporgere denuncia».

LE INDAGINI

Nella scuola di fronte al filare di alberi di via Palladio dov’erano sistemate le panche c’è una telecamera ma, ironia della sorte, non si sa bene chi sia l’ente che la gestisce: «Io credo che se si potessero vedere le immagini della telecamera di videosorveglianza i responsabili sarebbero presto individuati - afferma Rebellato - però non sappiamo se sia attiva e, ancor peggio, non conosciamo chi la gestisce». Al momento le informazioni sono vaghe: qualche residente ha detto di ricordare il viavai di qualche furgone la scorsa settimana, ma nulla più. Al momento non esistono elementi per individuare i colpevoli del furto, molto probabilmente su commissione, delle tavole e delle panchine. I ragazzi di Fontaniva continuano a sperare che si faccia vivo qualcuno che abbia visto qualche movimento o che possa in qualche modo aiutarli. «Siamo fiduciosi nella collaborazione del Comune, dei carabinieri e della polizia locale della Federazione affinché riescano con le loro indagini a trovare i colpevoli. A chi ci aiuterà daremo una ricompensa».