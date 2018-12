Famiglia "ha succhiato" energia elettrica per 5 anni: arriva il conto da 35mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTAGNANA - Sfrutta per cinque anni l'energia elettrica senza pagare un centesimo dei 35mila euro che avrebbe dovuto versare. Il tutto attraverso un allacciamento abusivo. Se fino poco tempo fa la furbata ha permesso a un 47enne cittadino marocchino, residente a Montagnana, di risparmiare sui consumi di casa, nei giorni scorsi il predone è finito nei guai. I carabinieri della stazione di Casale, infatti, lo hanno denunciato per furto aggravato e continuato. Lo straniero R. B. le sue iniziali vive insieme alla moglie e ai figli in un'abitazione di via Granze. Ed è qui che il 47enne, volto noto alle forze dell'ordine, ha messo in atto l'allacciamento abusivo scoperto nei giorni scorsi. Dagli accertamenti