Nasce la pagina social in difesa di Filippo Turetta: «Ragazzo modello»

PADOVA - «Filippo Turetta bravo ragazzo». Una pagina Facebook nata «per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressappochismo dei media». E giù di post in difesa dell'assassino di Giulia Cecchettin.

La pagina social è nata da poco e ha raccolto 80 "mi piace". Vengono pubblicati articoli di giornale su Filippo Turetta con frasi come «In questo momento difficile per Filippo ci sentiamo di dedicargli questa canzone del grande Peter Gabriel dedicata a Steven Biko, come Filippo ingiustamente arrestato.