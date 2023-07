PADOVA - L’attore padovano Pierpaolo Spollon, noto soprattutto al pubblico del piccolo schermo, ha incassato il premio Maximo. Lo ha ritirato, sabato sera, sul palco allestito dall ’Hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste durante la prestigiosa cerimonia di chiusura dell’Audiovisual Producers Summit .

Di fatto tre giorni che sono stati dedicati alle punte di diamante dell’industria audiovisiva, una manifestazione fortemente voluta dal sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni e realizzata da Cinecittà per la Dgca del MiC in associazione con Apa (Associazione Produttori Audiovisivi).



LA CERIMONIA

Ad aggiudicarsi il premio come miglior attore protagonista è stato Pierpaolo Spollon, giovane promessa televisiva e orgoglio del territorio padovano. Premiato per le sue interpretazioni nelle serie tv Rai “Doc” e “Che Dio Ci Aiuti”, il giovane attore emergente è stato affiancato da Elena Sofia Ricci, vincitrice del Premio Maximo come miglior attrice protagonista per la fiction “I fiori sopra l’inverno – I casi di Teresa Battaglia”, una co-produzione di Rai Fiction e Publispei.

« È stata davvero una grande soddisfazione poter premiare le eccellenze del nostro cinema dal palco dei Maximo. Un’occasione per sottolineare meriti e talenti dei protagonisti del settore. E continueremo a farlo: a partire dalla prossima edizione del Tokyo International Film Festival è mia intenzione far sì che ad impreziosire la delegazione italiana sia la presenza di giovani talenti » ha commentato il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.